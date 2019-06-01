شرطة كربلاء توجه بمنع الالعاب التي تحرض على العنف واعتقال مطلقي العيارات النارية

2019/06/01 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني، يوم السبت، المواصلة بالإجراءات الخاصة بمنع تداول الالعاب والمفرقعات التي تحرض على العنف والتأكيد على اعتقال مطلقي العيارات النارية.وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة ان "خطبة المرجعية الدينية يوم الجمعة والتي دعت الى منع العاب العنف وإطلاق العيارات النارية في العيد "هي دعوة للحفاظ على الامن المجتمعي ولحماية أرواح المواطنين ونحن نثمن مواقف مرجعيتنا الرشيدة التي تأتي وبشكل مستمر لمساندة عمل القوات الامنية لفرض هيبة القانون".

واضاف البيان، ان "قسم العلاقات والاعلام والشرطة المجتمعية وباقي أقسام قيادة شرطة المحافظة تستمر وخاصة في المناسبات والأعياد على منع تداول الالعاب التي تحرض على العنف".

ولفت الى، ان "جولات مشتركة قامت بها مفاصل قيادة الشرطة شملت عددا من الأسواق لتوجيه اصحاب المحال بعدم اقتناء اي لعبة تؤثر على الأطفال وتعرضهم للأصابات كما حصلت في السنوات السابقة".

وتابع البيان، انه "تم توجيه مفاصل أقسام الشرطة والأجهزة الأمنية بمنع اطلاق العيارات النارية واعتقال المخالفين على الفور لأنزال أشد العقوبات بحقهم وفقا للقانون".



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