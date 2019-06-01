المهندس يستبعد الهجوم على إيران ما دام خط المقاومة والعراق صامدان بوجه التعاون

2019/06/01 | 10:06

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بغداد:سومر نيوز

استبعد نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم السبت، اي هجوم على إيران، مادام خط المقاومة والعر...

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