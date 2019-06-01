2019/06/01 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أعلن مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، عن اختتام الرئيس زيارته إلى السعودية وعودته إلى بغداد.

وقال مكتبه في بيان تلقت “الاتجاه برس” نسخة منه، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح عاد، اليوم الى البلاد بعد مشاركة مثمرة بمؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي الرابعة عشرة في مدينة مكة المكرمة”.

وأضاف أن “صالح القى كلمة العراق حيث أكد ان المنطقة بحاجةٍ الى استقرار مبني على منظومةٍ للامن المشترك، يعتمد احترامَ السيادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية، و نبذ العنف و التطرف”.

واوضح أن “ترسيخ الاستقرار في العراق يتطلب تعاوناً وتفهماً من الاشقاء والجيران والاصدقاء، مما يحتم على كل الأشقاء دعمنا والوقوف الى جانبنا، لان العراق أحد أهم ركائز المنطقة “.

وأشار الى ان “أي تصادم في منطقتنا سيعرض أمن العراق للتهديد، ومن هذا المنطلق، منطلق مصلحتنا العراقية، و منطلق حرصنا على أمن المنطقة، ومنطلق حرصنا على أمن اشقائنا والامن القومي العربي، فالعراق سيعمل على بذل قصارى جهده لفتح باب الحوار البنّاء، ويشدد على ضرورة تبني الحوار المباشر، ونبذ العنف و الحرب”.

KKK

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يختتم زيارته إلى السعودية ويعود لبغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يختتم زيارته إلى السعودية ويعود لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).