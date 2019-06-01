المالية النيابية: موازنة “2020” ستكون بشكل مختلف

2019/06/01 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

أكدت اللجنة المالية النيابية سعيها مع وزارتي المالية والتخطيط الى إعداد موازنة 2020 بشكل مختلف عن الموازنات السابقة، بحيث تكون موازنة برامج وتخطيط بحسب أداء كل وزارة.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم السبت، إن “وزارتي المالية والتخطيط مشغولتان في وضع ستراتيجية الموازنة المقبلة 2020 وترتيبها، أي أن يكون أسلوبها مختلفا عن الموازنات السابقة التي كانت تعتمد على الارقام ولا يوجد لديها برامج لأي فقرة من فقراتها ولا يوجد برنامج حكومي لديها، أي أن الوزارات كانت بدون برامج ليتم تحديد المبالغ التي تحتاج اليها”.وأضاف، ان “مجموعة من النواب مع وزارة المالية يخططون في الموازنة المقبلة للتوصل الى تحسين أداء الوزارات أي أن تتحول الوزارة من مستهلكة الى وزارة لها مواردها ومشاريعها”، مضيفا أن «الفكرة من موازنة التخطيط والبرامج هي أن تطلب كل وزارة ميزانية ويجب أن تكون موازنتها مبوبة على شكل مشاريع وبرامج، وهنا عندما يتم صرف مدخلات لها يجب أن تعطي مخرجات من أهداف تتحقق ومشاريع وتطوير للوزارة”.

وختم كوجر بالقول ،إنه “سيتم العمل بهذا النظام في موازنة العام المقبل إذا ما استطاعت الجهات المعنية إنهاءها في وقتها، رغم أن الخبراء لديهم آراء اخرى بحاجة البلد الى 6 سنوات حتى يتم الوصول الى موازنة أداء وبرامج وتحسين أداء الحكومة وتحقيق نتيجة في الواقع”.

KKK

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