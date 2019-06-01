مسيرات بيوم القدس تستوحي الثقافة الامريكية بغياب

2019/06/01 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- شهدت بغداد ومدن عديدة يوم الجمعة مسيرات شاركت فيها فصائل شيعية مدعومة من إيران إحياءً ليوم القدس.

ورُفعت في المسيرات لافتات وصور للمرشد الأعلى السابق للثورة الإسلامية في إيران الخميني والمرشد الأعلى الحالي علي خامنئي.

ويعود تقليد إحياء يوم القدس لعام 1979 عندما قرر الخميني اعتبار الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام، يوماً للتظاهر دفاعاً عن القدس ومكانتها لدى المسلمين، ومنذ ذلك الحين أصبح تقليداً سوياً في دول اسلامية وعربية نصرة للقضية الفلسطينية.

وندد المشاركون في المسيرة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسماة "صفقة القرن"، والتي تنص عل تشجيع الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، قبل التطرق إلى المسائل السياسية الشائكة الممثلة لجوهر الصراع.

ودون عرض المركبات العسكرية والسلاح الثقيل، شاركت الفرق شبه العسكرية في المسيرة، على خلاف السنوات الماضية، عندما استغلوا العروض لإظهار قوتهم القتالية.

ولم تسجل تظاهرة هذه السنة حضور زعماء شيعة مؤثرين مثلما جرت العادة، حيث يتوجه هؤلاء عادة للجموع بخطابات نارية منتقدة لإسرائيل تتضمن تعبيرا عن الامتنان لإيران لما تقدمه لمنظماتهم من دعم.

ولاقت مشاركة فصائل الحشد الشعبي بيوم القدس انتقاداً من جانب قطاع واسع من العراقيين خاصة وأن مقاتليه دنسوا العلم الامريكي في الوقت الذي تحتفظ بغداد بعلاقات قوية مع واشنطن.

وقال الناشط ابراهيم الحيدري إن الحشد الشعبي "من المفترض" أن يتلقى اوامره حصراً من القائد العام للقوات المسلحة، وإن انخراطه في مناسبات كهذه يطرح تساؤلات.

وسخر الكثير من الناشطين من مشاركين في المسيرة متأثرين، فيما يبدو، بالدراجين الامريكيين بينما كانوا يقودون دراجات امريكية من طراز (هارلي ديفيدسون) وهم يدنسون العلم الامريكي.

ونشر ناشطون صوراً اظهرت مقاتلين مشاركين في المسيرة وهم يرتدون قبعات امريكية وأقنعة تشبه تلك التي يرتديها القناصة الامريكيون.



وبدا أسلوب الملبس والمظهر لبعض المشاركين في المسيرات التي جابت الشوارع مستوحى دون أدنى شك من الثقافة الأمريكية.

ويقول معين الكاظمي عضو مجلس محافظة بغداد إن مسيرات يوم القدس في بغداد وغيرها من محافظات العراق، وكذلك في مختلف أنحاء العالم، تعبر عن رفض "صفقة القرن" التي قال إن ترامب وضعها لحل القضية الفلسطينية بطريقته.

وتساند الجمهورية الاسلامية الايرانية وتدرب فصائل شيعية مسلحة تشكل الركيزة الاساسية للحشد الشعبي الذي ساعد بدوره الجيش العراقي المدعوم من تحالف تقوده الولايات المتحدة في استعادة الأراضي التي استولى عليها تنظيم داعش في صيف عام 2014.





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