ماني لصلاح أرجوك سجل في نهائي الأبطال نريد اللقب

2019/06/01 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الدولي السنغالي، ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن رغبته في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه، وأكد أنه لا يهتم بمن يسجل هدف اللقب، وأن كل ما يبحث عنه هو الخروج باللقب.وخلال حوار مع صحيفة “الميرور” البريطانية، قال النجم السنغالي: “كل ما أريده الفوز.أنا أسجل أو صلاح، كل ما نريده هو

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