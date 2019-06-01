الحشد الشعبي يعلن التوصل إلى نتائج بشأن منفذي العمليات الإرهابية في كركوك

2019/06/01 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معاون قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك آمر اللواء 16 في الحشد الشعبي نبيل البشيري، امس الجمعة، عن التوصل إلى نتائج بشأن منفذي العمليات الإرهابية التي استهدفت المحافظة ليلة امس الخميس، فيما أكد أن تلك العمليات لم تعكر صفو الأمن في المحافظة.وقال البشيري في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى،

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