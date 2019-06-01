2019/06/01 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام ابطال اللواء 44 في الحشد الشعبي،امس الجمعة، بتسليم الدار 21 من اصل 60 دارا الى عائلة الشهيد حميد الصفراني.وجرت عملية بناء البناء بجهود الايادي العاملة من مجاهدي اللواء 44 في الحشد الشعبي وباشراف من قائد اللواء السيد حميد الياسري.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 44 يسلم دارا جديدة لعائلة شهيد في الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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