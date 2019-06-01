الحشد الشعبي يشارك باخماد حريق كبير اندلع في خانقين

2019/06/01 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك قوات الحشد الشعبي،امس الجمعة، باخماد حريق كبير اندلع في أحد حقول قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن حريقا كبيرا اندلع، مساء اليوم، في أحد الحقول الزراعية بقضاء خانقين في محافظة ديالى دون معرفة الاسباب.وأضاف، أن قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي (اللواء 20) تساهم حاليا بالتعاون

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