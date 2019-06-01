“ميديا تك” تكشف عن أول معالج مدمج بمودم الجيل الخامس

2019/06/01 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة MediaTek إحدى أكبر الشركات في تصنيع المعالجات وتطويرها عن إطلاقها لأول رقاقة معالجة مدمجة بمودم يعمل بتقنية الجيل الخامس، وذلك من خلال دمج مودمها Helio M70 5G مع معالج Cortex-A77 المركزي ومعالج رسومات Mali-G77 في رقاقة واحدة مصنعة بتقنية 7 نانومتر.وذكرت الشركة، انها ” استغلت هذه النقطة لتجاوز كوالكوم التي كانت […]

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