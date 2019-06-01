ثلاثة أسباب ترشح ليفربول للفوز بدوري الأبطال

2019/06/01 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..سيواجه ليفربول منافسه الإنجليزي توتنهام على ملعب واندا متروبوليتانو في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.وسيخوض رجال يورجن كلوب نهائي دوري أبطال أوروبا الثاني على التوالي، على آمل تجاوز خيبة الهزيمة ضد ريال مدريد العام الماضي، فيما يلعب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو نهائي دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخهم.ووصل الريدز إلى النهائي […]

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