2019/06/01 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس توافدت أعداد كبيرة من الزوار على مسجد “السلطان علاء الدين” في العاصمة التركية أنقرة، لرؤية ما قيل إنه “شعرة من لحية النبي محمد”، تُعرض سنوياً قبيل “ليلة القدر”.أخرج نائب مفتي منطقة “بي بازاره” التي يقع فيها المسجد، أحمد كاواس، بعد صلاة الجمعة، أنبوبا زجاجيا يحوي شعرة اللحية من داخل صندوق مطعم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عرض “شعرة من لحية النبي” في تركيا وكالة خطوة برس.

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