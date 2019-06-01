2019/06/01 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالصور اللواء 44 بالحشد الشعبي ينظم سفرة لابناء شهداء الحشد الشعبي لمدينة الالعاب في المثنى ضمن نشاطاته لرعاية الايتام والاهتمام بهم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



اللواء 44 ينظم سفرة لابناء شهداء الحشد الشعبي في المثنى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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