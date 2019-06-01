2019/06/01 | 10:20

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البرلمان يعتزم البت بموعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أن مجلس النواب يعتزم البت

بموعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال الفترة المقبلة، مؤكدة

أنها مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد.

وقالت عضو اللجنة رفاه العارضي في تصريح إن الحكومة بانتظار موقف

نهائي من مجلس النواب ومفوضية الانتخابات بشأن التعديلات النهائية

الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف العارضي، أن التقرير

النهائي سيعرض داخل مجلس النواب للمناقشة ومن ثم للتصويت وسيتم

تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات”.

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