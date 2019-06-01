2019/06/01 | 10:20

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الاستخبارات الأمريكية تحدد مكان البغدادي وواشطن توجه بعدم استهدافه

اكدت صحيفة الغارديان البريطانية ان الاستخبارات الأمريكية حددت عام

الفين وستة عشر مكان تواجد زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر

البغدادي لكن واشطن امرت بعدم استهدافه.

وافادت الصحيفة في تقرير بانها أجرت في معتقل بمدينة أربيل أول

مقابلة صحفية مع الداعشية نسرين أسعد إبراهيم المحكوم عليها

بالإعدام والمعروفة بأم سياف، مشيرة الى ان الاخيرة كشفت

للاستخبارات الأمريكية معطيات مهمة جدا عن تنقلات البغدادي وشبكة

مخابئه السرية، واوضحت ان أم سياف حددت منزلا في الموصل يعتقد أن

البغدادي اختبأ فيه حينئذ، لكن المسؤولين الأمريكيين قرروا الامتناع

عن استهداف المنزل المذكور وعرفوا لاحقا أن المطلوب الأول على مستوى

العالم كان في الواقع داخله في ذلك اليوم.

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