شاشة إل جي UltraFine تتوفر بمتجر أبل

2019/06/01 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة أبل توفر شاشة إل جي UltraFine الجديدة على متجرها الإلكتروني مقابل 700 دولار أمريكي.وذكرت الشركة أن ” الموديل الجديد يأتي بقياس 23.7 بوصة ويحل محل الموديل القديم 21 بوصة، وتمتاز الشاشة الجديدة باستعمال كابل واحد لنقل بيانات الصوت والفيديو، وشحن جهاز اللاب توب الموصل بها بقدرة تصل إلى 85 وات، بحيث […]

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