2019/06/01 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / واسط تحرك مشاريع خدمية متوقفة منذ عام 2014

واع / مكتب واسط / ن .ح

اعلنت محافظة واسط، السبت،عن مباشرتها بتحريك مشاريع خدمية متوقفة منذ عام 2014 جنوب مدينة الكوت بتمويل من ميزانية تنمية الاقاليم للعام الحالي 2019.

وذكر معاون محافظ واسط رحمن يسر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "الادارة المحلية قررت تحريك سبعة مشاريع متوقفة في ناحية الموفقية 20 كم جنوب مدينة الكوت بكلفة 25 مليار دينار".

وأضاف يسر، أن "جميع المقاولين واصحاب الشركات الذين لديهم مشاريع متوقفة في الناحية بسبب عدم توفر الرصيد المالي باشروا تجديد العقد الخاص بمشاريعهم المتوقفة التي شملت اعادة العمل بمشروع جسر الموفقية الكونكريتي على نهر الغراف المتوقف منذ العام 2014 بسبب الازمة المالية بعد وصول نسبة انجازه الى 65 بالمئة”، منوها بأن “المحافظة قررت تخصيص أربعة مليارات و 600 مليون دينار لاكمال الجسر".

وتابع، أن "المحافظة قررت ايضا استئناف الاعمال في مشروع المجزرة النموذجية والمحالة ضمن مشاريع تنمية الاقاليم لناحية الموفقية نظرا للحاجة الماسة لهذا المشروع للحد من عمليات الجزر العشوائي للمواشي، وخصصت ثمانية مليارات و 600 مليون دينار لاكمال المشروع بعد بلوغ نسبة انجازه 52 بالمئة".

ولفت الى أن "المشروع الثالث المتوقف الذي تمت المباشرة به تضمن تطوير شوارع حي الموظفين في مركز الناحية بعد توقف الاعمال فيها منذ العام 2014 لاسيما ان نسبة الانجاز فيها كانت قد بلغت 68 بالمئة حيث تم تخصيص مليارين و900 مليون دينار لاكمالها".

واشار إلى "استئناف العمل بمشروع تطوير حي الغدير في الناحية نفسها بعد ان بلغت نسبة الانجاز به 64 بالمئة، اذ تم تخصيص ستة مليارات و 600 مليون دينار لانجاز الاعمال المتبقية التي شملت اعمال مشتركة لدوائر المجاري والكهرباء والماء والبلدية".

واوضح ايسر، أن "العمل بدأ ايضا بالمشروع الخامس المتوقف وهو انشاء مدرسة بسعة 18 صفا في مركز الناحية بكلفة مليار و 200 مليون دينار والتي كانت نسبة انجازها قد بلغت 55 بالمئة"، مشيرا الى ان "المشروع السادس المتوقف هو انشاء مدرسة اخرى بسعة 12 صفا في ريف الموفقية بكلفة مليار دينار، اذ كانت قد بلغت نسبة الانجاز فيها 85 بالمئة".

وأكد معاون محافظ واسط، "استئناف الاعمال في اكساء وتبليط شارع الكورنيش في الناحية بطول 600 متر، بكلفة 100 مليون دينار ضمن تخصيصات ايرادات المنافذ الحدودية"، مذكرا بان "المحافظة قررت الاشراف على احد المشاريع المنفذة من قبل بلدية الموفقية الذي تضمن انشاء ملعب رياضي لخماسي الكرة بنظام المساطحة"

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