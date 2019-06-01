واسط تتخذ إجراءات احترازية مشددة تحسبا لوقوع حرائق

2019/06/01 | 10:23

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العهد نيوز – واسط

أعلن مجلس محافظة واسط، عن اتخاذ القوات الأمنية إجراءات وتحوطات أمنية لمنع وقوع اي حرائق محتملة تطال حقول ومزارع المحافظة، فيما أكد

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