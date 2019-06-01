للراغبين بالهجرة إلى أوروبا: 7 دول تستقبلكم.. ما هي؟ (إنفوغراف)

2019/06/01 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

إلى كل الراغبين والمهتمين بالإقامة والهجرة إلى أوروبا هناك خيارات تتوقف على مقدار الوقت والمال الذي تنوون إنفاقه لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا الإطار،

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