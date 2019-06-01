الغيابات تضرب الصقور في مواجهة النفط بكأس العراق

2019/06/01 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب الكادر التدريبي لفريق القوة الجوية لكرة القدم، بتأجيل مباراة أياب دور الربع النهائي لمسابقة الكأس، أمام فريق النفط يوم الجمعة المقبل، وذلك بسبب غياب تسعة لاعبين عن المباراة المهمة.وقال مدرب فريق القوة الجوية ايوب اديشو، بحسب بيان للنادي، تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، انه “لا يمكن خوض المباراة وسط هذه الغيابات المهمة […]

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