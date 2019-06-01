السعودية تسجل دخول 1400 عراقي خلال اقل من اسبوع لاداء العمرة

2019/06/01 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت السعودية، عن اداء أكثر من 270 الف عراقي مناسك العمرة التي تبدأ في محرم وينتهي في رمضان.ووفق مؤشر العمرة الصادر عن وزارة الحج والعمرة، والذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية السعودية واطلعت عليه /المعلومة/، فإن “7.2 مليون معتمر من داخل وخارج المملكة أدوا مناسك العمرة”.وجاء العراق في المرتبة التاسعة بين أكثر الجنسيات […]

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