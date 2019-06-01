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ترامب : سأعلن ترشحي لــ ولاية ثانية حزيران المقبل .. مع ميلانيا وآخرين ..


ترامب : سأعلن ترشحي لــ ولاية ثانية حزيران المقبل .. مع ميلانيا وآخرين ..
2019/06/01 | 10:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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