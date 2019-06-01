2019/06/01 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط تعلن إنتهاء حالة الطؤارى في حقل مجنون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط تعلن إنتهاء حالة الطؤارى في حقل مجنون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).