خصوصية آيفون مخترقة والتطبيقات في دائرة الاتهام

2019/06/01 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، أن خصوصية أجهزة آيفون مخترقة

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