رئيس الجمهورية يعود الى البلاد بعد مشاركته بقمم مكة

2019/06/01 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، على ضرورة تبنّي الحوار المباشر ونبذِ العنفِ و الحرب.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح عاد صباح اليوم الى البلاد بعد مشاركة مثمرة بمؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي الرابعة عشرة في مدينة مكة المكرمة".واكد صالح بحسب البيان على ان "المنطقة بحاجةٍ الى استقرار مبني على منظومةٍ للامن المشترك، يعتمدُ احترامَ السيادة و عدمَ التدخلِ في الشؤون الداخلية، و نبذَ العنف و التطرف".واضاف، أن "ترسيخَ الاستقرارِ في العراق يتطلب تعاوناً وتفهماً من الاشقاء والجيران والاصدقاء، مما يحتِّمُ على كلِ الأشقاءِ دعَمنا والوقوفَ إلى جانبنا، لان العراق أحدُ أهمِّ ركائز المنطقة ".واوضح صالح، إن "أيَّ تصادمٍ في منطقتِنا سيعرض أمن العراق للتهديد، ومن هذا المنطلق، منطلقِ مصلحتنا العراقية، و منطلقِ حرصنا على أمنِ المنطقة، ومنطلق حرصنا على أمن اشقائنا والامن القومي العربي، فالعراق سيعمل على بذل قُصارى جهدهِ لفتحِ بابِ الحوارِ البنّاء"، مشددا على ضرورة تبنّي الحوار المباشر، ونبذِ العنفِ و الحرب".انتهى

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