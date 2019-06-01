احلام ليفربول تصطدم بطموح توتنهام في نهائي دوري ابطال اوروبا

2019/06/01 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..يأمل ليفربول في كسر حاجز “النحس”، وإحراز اللقب الأول له بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب، عندما يخوض نهائي دوري ابطال اوروبا، اليوم السبت، أمام توتنهام الإنجليزي.وخطفت الكرة الإنجليزية الأضواء في الموسم الحالي من نظيرتها الإسبانية، بوصول فريقين من إنجلترا إلى نهائي البطولة، وكذلك فريقين آخرين من إنجلترا إلى نهائي الدوري […]

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