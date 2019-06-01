ليون يجهز بديلاً لظهيره الراحل صوب ريال مدريد

2019/06/01 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يجهز نادي أولمبيك ليون الفرنسي، لرحيل ظهيره الأيسر، فيرلان ميندي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن فلوران موريس، مدير التعاقدات بنادي ليون بدأ مفاوضات لضم يوسف كونيه، ظهير أيسر فريق ليل ومنتخب مالي.

وأضافت أن تميز كونيه بالقوة والسرعة والتمريرات الدقيقة، أغرى مسؤولي ليون للإسراع في ضمه قبل بداية الموسم الجديد.

وذكرت أن هذه الخطوة تعد تمهيدا للاستغناء عن خدمات فيرلان ميندي، الذي ارتبط اسمه كثيرا بالانتقال إلى صفوف الملكي.

ويسابق مسؤولو ليون الزمن لحسم هذا الملف لإرضاء المدير الفني الجديد للفريق، سيلفينيو، الذي تولى المهمة بعقد مدته عامين ينتهي في صيف 2021.

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