2019/06/01 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت قائممقامية قضاء الرمادي في محافظة الأنبار، منع بيع وتداول جميع أنواع الألعاب النارية وألعاب “الصجم” في القضاء اعتباراً من يوم غد الأحد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منع بيع الألعاب النارية في الرمادي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منع بيع الألعاب النارية في الرمادي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منع بيع الألعاب النارية في الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).