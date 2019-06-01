بوكيتينو: توتنهام تجاوز صعوبات حتى بلوغه نهائي أبطال أوروبا

2019/06/01 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد مدرب توتنهام هوتسبير ماوريسيو بوكيتينو، أن فريقه تجاوز صعوبات حتى بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليفربول، السبت، في حين اعترف بأن الحظ ساند فريقه في مسيرته بالبطولة.وتأهل توتنهام إلى أدور خروج المغلوب برصيد 8 نقاط فقط من 6 مباريات وانتظر فوز إنترناسيونالي على أيندهوفن في

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