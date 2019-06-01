الدايني: الظروف مهيأة لعودة الهاشمي والعيساوي والسليمان

2019/06/01 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر النائب السابق محمد الدايني، السبت، أن الأجواء مهيأة لعودة جميع المطلوبين للقضاء الى العراق بضمنهم طارق الهاشمي ورافع العيساوي وعلي حاتم السليمان، مبينا أن عودته إلى العراق جاءت بضمانات دولية.وقال الدايني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الأجواء في الوقت الراهن ملائمة لعودة جميع المعارضين للعملية السياسية وإعادة دمجهم في المجتمع”، مبينا […]

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