هيومن رايتس: فرنسيان متهمان بالانتماء لداعش تعرضا للتعذيب في العراق.. والقضاء حكم على أحدهم بالإعدام

2019/06/01 | 10:35

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بغداد اليوم- متابعة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، إن فرنسياً حُكم عليه بالإعدام في الع...





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