2019/06/01 | 10:35

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تحديد موعد التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات

بغداد/...



اكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، انها اكملت الصيغ النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات وستعرضه على البرلمان بعد العيد لغرض التصويت.

وقال عضو اللجنة محمد الغزي لـ"عين العراق نيوز" انه "بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني، تم وضع الصيغ النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات وسيتم قراءته قراءة ثانية بعد العيد مباشرة".

وبشان موعد التصويت على القانون، أكد الغزي، ان "التصويت سيكون بعد العيد خلال اول جلستين او ثلاث جلسات لمجلس النواب".انتهى2

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