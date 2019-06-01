2019/06/01 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار النفط أكثر من 4% يوم الجمعة وسجلت أكبر خسارة شهرية في ستة أشهر بعد أن أجج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات التجارية العالمية بالتهديد بفرض رسوم جمركية على المسكيك وهى شريك تجاري رئيسي لواشنطن وموًرد مهم للخام إلى الولايات المتحدة.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 3.66 دولار، أو 3.6%،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يهوي الى 61 دولاراً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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