بارزاني يرأس اجتماعاً لبحث ملفي حكومة كوردستان وكركوك

2019/06/01 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب للإقليم اليمين القانونية في 10 من الشهر الجاري في مراسيم يتوقع أن يحضرها الكثير من المسؤولين الدوليين.

وقبل ايام، من أدائه اليمين قال نيجيرفان بارزاني إن الهجمات التي شهدتها كركوك مؤشر على "عودة النشاط الإرهابي" مما يتطلب "تعاوناً وتنسيقاً" بين اربيل وبغداد.

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وقبل نحو يومين، قتل شخصان على الاقل وأصيب آخرون بجروح بستة تفجيرات نفذت عبوات ناسفة استهدفت اماكن عامة في وسط مدينة كركوك.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن سلسلة التفجيرات، لكن القوات الامنية العراقية وجهت اصابع الاتهام الى خلايا تنظيم داعش.

وبالتزامن مع هذه التفجيرات، التهمت النيران مساحات واسعة من محاصيل القمح والشعير في مناطق متنازع عليها عديدة وخصوصاً في كركوك وديالى ونينوى.

كان الزعيم مسعود بارزاني قال إن الاضطرابات التي شهدتها تلك المناطق تهدف الى "نسف التعايش السلمي"، كما دعا الى تنسيق فعال بين الجيش والبيشمركة.

وقال المصدر إن بارزاني سيترأس اجتماع اليوم.



ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.





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