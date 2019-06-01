ليون يجهز بديلاً لظهيره الراحل صوب ريال مدريد

2019/06/01 | 10:38

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يجهز نادي أولمبيك ليون الفرنسي، لرحيل ظهيره الأيسر، فيرلان ميندي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال ف...

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