صحيفة: الأمريكان ساعدوا بهرب البغدادي من الموصل بــ2016 وهذا مكان تواجده

2019/06/01 | 10:38

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بغداد:سومر نيوز

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، السبت، عن هرب البغدادي من الموصل في عام 2016 بمساعدة من القوات الامريك...

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