لجنة برلمانية تدعو عبد المهدي لصرف مخصصات الطوارئ لهذا الغرض

2019/06/01 | 10:38

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بغداد:سومر نيوز

دعت اللجنة المالية النيابية، السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الإيعاز لوزير المالية بصرف تعويضات...

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