موظفو إكسون موبيل يعودون الى البصرة وهذا طلبهم

2019/06/01 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ مسؤولان عراقيان رويترز أن موظفي شركة إكسون موبيل الامريكية سيبدأون العودة إلى حقل غرب القرنة 1 النفطي بمحافظة البصرة يوم الأحد المقبل بعد أن تلقت الشركة تطمينات من المسؤولين.وقال المسؤولين إن الدفعة الأولى من الموظفين العائدين ستتكون من كبار المسؤولين والمهندسين المهمين لعمل الشركة.وجاء قرار العودة بعد أن تلقت إكسون رسائل تطمين من وزارة

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