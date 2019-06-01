2019/06/01 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم السبت، رفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة، مبيناً أن حالة الطوارى لم تؤثر على إنتاج الحقل الحالي الذي يبلغ 240 ألف برميل باليوم.وقال الغضبان في رسالة وجهها إلى العاملين في شركة نفط البصرة لمناسبة إعلان انتهاء حالة الطوارئ في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تعلن رفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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