2019/06/01 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسي كوروتشينكو أن روسيا أكملت تحديث طائرة “يوم القيامة”.وبالتالي، فإن القوات الجوية الفضائية الروسية ستحصل على الجيل الثاني من نقاط القيادة الجوية، وسيتم إنشاء الجيل الثالث على أساس طائرة إيل-96-400.وذكرت وكالة سبوتنك الروسية في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أنه ” تم تصميم “إيل-80″ و”إيل-82″ لقيادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديث طائرة “يوم القيامة” الروسية يمنع وقوع حرب عالمية ثالثة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديث طائرة “يوم القيامة” الروسية يمنع وقوع حرب عالمية ثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).