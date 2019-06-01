2019/06/01 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في محافظة الأنبار، السبت، بأن القوات الامنية عثرت على رفات خمس جثث لجامعي الكمأ جنوب الرطبة.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، ان “القوات الامنية عثرت على رفات خمس جثث تعود لمغدورين ممن اعدمهم تنظيم داعش الارهابي خلال الاسابيع الماضية بالصحراء جنوب الرطبة”، مبينا ان “هؤلاء من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على رفات خمس جثث لجامعي الكمأ بالرطبة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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