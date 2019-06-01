الإعدام والمؤبد لثلاثة أشخاص بالمثنى لقتلهم سائق سيارة اجرة

2019/06/01 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أصدرت محكمة جنايات المثنى، أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانيين لقتلهم سائق سيارة أجرة في المحافظة.وذكرت المحكمة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه انه “تم إصدار أحكام بحق كل من المدان الأول بالإعدام فيما حكم على المتهمين الآخرين بالحبس الموبد وفق أحكام المادة ( 406 / 1 / أ […]

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