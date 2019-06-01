دراسة: الهواتف الذكية تُصيب البشرة بحب الشباب والبقع

2019/06/01 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت دراسة طبية حديثة، أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يُسبب انتشار حب الشباب والبقع والبثور حول الذقن والخدين، ومن في الوجه، إضافةً إلى ترهل الجلد في النصف السفلي من الوجه.وذكرت الدراسة، أن ” الهاتف مصدر عدوى بكتيرية بسبب حمله في اليد فترات طويلة، ما يوفر فرصة لانتقال البكتيريا والميكروبات والأوساخ من على سطح […]

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