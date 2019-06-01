2019/06/01 | 10:51

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أحياء يوم القدس العالمي في قضاء تلعفر لاول مرة بعد تحريرها من دنس الارهاب

السبت

01

حزيران

2019 :

10:41 am

26

شاهد ..



أحياء يوم القدس العالمي في قضاء تلعفر لاول مرة بعد تحريرها

من دنس الارهاب

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