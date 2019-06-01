القبض على قاتل ومتهمين بترويج المخدرات في بغداد

2019/06/01 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة عمليات بغداد ، السبت، عن القاء القبض على قاتل ومتهمين بترويج المواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” القوات الأمنية في قيادة العمليات تمكنت من القاء القبض على قاتل ضمن منطقة الغدير، واعتقال ثلاثة متهمين اخرين بترويج المواد المخدرة اثنان منهما في منطقة الزعفرانية […]

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