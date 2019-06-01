2019/06/01 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الرمادي تمنع بيع وتداول جميع أنواع الألعاب الناريةفي القضاء

واع / مكتب الانبار / ا .ج

قررت قائممقامية قضاء الرمادي في محافظة الأنبار،السبت ، منع بيع وتداول جميع أنواع الألعاب النارية وألعاب "الصجم" في القضاء اعتباراً من يوم غد الأحد.

وذكرت وثيقة لـ قائممقامية قضاء الرمادي تلقت ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) نسخة منها منع بيع وتداول جميع أنواع الألعاب النارية وألعاب "الصجم" في القضاء اعتباراً من يوم غد الأحد

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