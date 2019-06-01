2019/06/01 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، إنتهاء حال الطوارئ في حقل نفط مجنون جنوبي العراق.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن انتهاء حالة الطوارئ بحقل مجنون النفطي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن انتهاء حالة الطوارئ بحقل مجنون النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).