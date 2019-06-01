نائبة تدعو المتقاعدين لرفع دعوى قضائية ضد هيئة التقاعد لتأخر رواتبهم

2019/06/01 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أوضحت النائبة شيماء علي حسين التميمي، اليوم السبت، إن للمتقاعدين الحق برفع دعوى قضائية ضد هيئة التقاعد لعدم صرف رواتب شهر أيار الماضي.

وقالت

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