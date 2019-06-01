نصيف: صالح نجح بجعل العراق يتبنى موقفاً حيادياً تجاه صراعات المنطقة

2019/06/01 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أشادت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، بموقف رئيس الجمهورية برهم صالح في مؤتمر القمة العربية المنعقد في مكة ودعمه للقضية الفلسطينية واعتراضه على البيان الختامي.وقالت في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الرئيس صالح نجح في جعل العراق يتبنى موقفاً حيادياً تجاه الصراعات الدائرة في المنطقة وعدم مجاملة اي طرف […]

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