2019/06/01 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصنّف التفاح ضمن رتبة التفاحيات، ويتميّز بشكله الكروي وألوانه المختلفة؛ كالأحمر، والأخضر، والأصفر، وتحتوي فاكهة التفاح على العديد من العناصر الغذائيّة المفيدة، ومنها: الألياف الغذائيّة، والسكريات، والكربوهيدرات، والأحماض الأمينيّة، والحديد، والفسفور، والفلور، والكالسيوم، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، وحمض الماليك، وحمض البانتوثينيك، والفيتامينات، ومادّة البكتين؛ لذلك يعتبر ذا قيمة غذائيّة عالية وفوائد كثيرة لجسم الإنسان.ومن أهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد بذور التفاح الأخضر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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